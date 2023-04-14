На Подоле открылось пространство Trip:Tych с украинскими нишевыми духами

В отеле Bursa на Константиновской открыли простор Trip:Tych с украинской нишевой парфюмерией. Там можно купить духи и подвески с духами, пишет The Village.

Интерьер для пространства выбрали минималистичный. Для его обустройства использовали дерево, металл и прозрачные панели.

Духи бренда производят в Украине, однако большинство ингредиентов для них привозят из-за границы.

Кроме парфюмерной воды, Trip:Tych создает твердые духи и специальные картриджи, которые можно изменять, когда заканчивается предыдущий. Для картриджей бренд производит многоразовые флаконы с подвесками. Их можно носить на шее, руке или сумке.

Раньше подвески изготовляли из авиационного алюминия по технологии производства ювелирных украшений. В настоящее время такие флаконы из латуни с позолотой, латуни с никелем и полностью серебряные. К флаконам предлагают прозрачные кофры.

Первый аромат духов бренда Nenuphar есть в трех различных интерпретациях (с более свежим и сладким ароматом). К лету Trip:Tych планирует выпустить второй аромат «о трансформации, познании себя, процессе роста личности», рассказала The Village Украина креативная директорка Анна Гончарова.

Кроме того, в скором времени бренд представит новые украшения — браслет на резинке и большое украшение на шею, и работает над линией для дома.

Адрес: ул. Константиновская, 11

Режим работы: 10:00–19:00 (среда–пятница); 11:00–19:00 (суббота–воскресенье)

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