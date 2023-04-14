Украинские художники создали пасхальные писанки из отстрелянных гильз: фото

Творческое объединение Ponad создало пасхальные писанки из отстрелянных гильз для сбора средств на дроны для ВСУ.

Всего художники создали 5 видов писанок, каждая из которых представляет временно оккупированный регион Украины: Луганскую, Донецкую, Запорожскую область, Херсонскую область и Крым.

Среди всех, кто пожертвует от 24$, разыграют 24 писанки. Количество пожертвований от одного человека не ограничено. Победителей выберут с помощью рандомайзера.

Сбор продлится до 17 апреля 2023 года.

Также можно гарантированно получить Пасхальное украшение за 70 000 гривен.

Сбор запущен вместе с платформой United 24. Собранные деньги будут направлены на закупку дронов-разведчиков RQ-35 Heidrun.