Украинские художники создали пасхальные писанки из отстрелянных гильз: фото

98
Мария Иващук
share share

Творческое объединение Ponad создало пасхальные писанки из отстрелянных гильз для сбора средств на дроны для ВСУ.

Всего художники создали 5 видов писанок, каждая из которых представляет временно оккупированный регион Украины: Луганскую, Донецкую, Запорожскую область, Херсонскую область и Крым.

Среди всех, кто пожертвует от 24$, разыграют 24 писанки. Количество пожертвований от одного человека не ограничено. Победителей выберут с помощью рандомайзера.

Сбор продлится до 17 апреля 2023 года.

Также можно гарантированно получить Пасхальное украшение за 70 000 гривен.

Сбор запущен вместе с платформой United 24. Собранные деньги будут направлены на закупку дронов-разведчиков RQ-35 Heidrun.

Читайте также : Пасхи и пасхальные корзины: 15 предложений от заведений Киева

Опубликовано: 14 апреля 2023
United24
share share
Сколько заплатили французы за достройку пешеходного моста-волны на Оболони Сколько заплатили французы за достройку пешеходного моста-волны на Оболони В Киеве создадут три реабилитационных парка В Киеве создадут три реабилитационных парка На Подоле открылось пространство Trip:Tych с украинскими нишевыми духами На Подоле открылось пространство Trip:Tych с украинскими нишевыми духами Киев в воде: Смотрите, как подтопило набережную на Почтовой, Никольскую Слободку и Оболонь Киев в воде: Смотрите, как подтопило набережную на Почтовой, Никольскую Слободку и Оболонь Основанный украинцем стартап Solana выпустил криптосмартфон. Зачем он нужен Основанный украинцем стартап Solana выпустил криптосмартфон. Зачем он нужен С Левобережной до Русановских садов: в Киеве возобновит движение автобус №117 С Левобережной до Русановских садов: в Киеве возобновит движение автобус №117 Пасхальный пирог со шпинатом Пасхальный пирог со шпинатом В Киеве впервые покажут произведения Марии Примаченко из цикла «Людям на радость» В Киеве впервые покажут произведения Марии Примаченко из цикла «Людям на радость»
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.