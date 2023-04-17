Украинцы создали расширение для браузера, дерусифицирующего контент: как оно работает

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Ирина Маймур
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Украинцы разработали расширение для браузера stopRU. С его помощью можно фильтровать русский контент в YouTube.

Об этом сообщает ITC.

stopRU включается каждый раз, когда пользователь заходит на YouTube. Расширение анализирует названия видео, описания и каналы и проверяет их наличие исключительно русских (ё, ъ, ы, э) и украинских (ґ, є, і, ї) букв. Если там есть русские и отсутствуют украинские буквы – видео считается русским.

Как выглядит работа расширения stopRU:

  • на главной странице для русских видео по умолчанию открывается выпадающее меню и выбирается пункт «Не интересует». К тому же в настройках можно выбрать другие действия для соответствующих видео, в частности выбрать пункт «Не рекомендовать канал» или просто выделять видео без каких-либо действий;
  • на странице результатов поиска русские видео затемняют. В настройках можно изменить действия расширения;
  • на странице «Популярное» русские видео также затемняют. Также в настройках можно изменить действия расширения;
  • на странице просмотра видео расширения анализирует рекомендуемые ролики в правой части экрана. Для русских открывается выпадающее меню и выбирается пункт «Не интересует». Также есть опции выделять видео без действий или выбирать в меню пункт «Не рекомендовать канал». Изменить действия расширения можно в настройках.

Расширение для браузера stopRU бесплатно.

Ранее мы писали, что основанный украинцем стартап Solana выпустил криптосмартфон.

Фото: stopRU, Christin Hume/ Unsplash

Опубликовано: 17 апреля 2023
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