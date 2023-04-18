10 лучших фотографий культурного наследия Украины за 2022 год по версии Википедии

Определили 10 лучших фотографий культурного наследия Украины по результатам украинской части международного конкурса «Вики любит достопримечательности» (Wiki Loves Monuments).

Победителями конкурса «Вики любит достопримечательности» стали:

Сергей Орлик, изображение «японского» манежа Деркульского конного завода в селе Даниловка в Луганской области;

Сергей Рыжков, фото Червоногородского замка в селе Нирков Тернопольской области;

Вадим Постернак, фотография часовни Боимов во Львове, которая также стала лучшей фотографией области;

Андрей Чуяшенко, фотография дома Польского магистрата в городе Каменец-Подольский;

Андрей Чуяшенко, изображение замка Даниловичей в пгт Олеско;

Сергей Зисько, фотография Тринитарского костела и колокольни в городе Каменец-Подольский;

Юрий Петруняк, фотография дворца в Подгорцах;

Александр Харват, фотография замка князей Острожских-Любомирских в городе Дубно Ровенской области;

Александр Мален, изображение храма Усекновение председателя Иоанна Предтечи в селе Иваново в Одесской области;

Сергей Рыжков, фотография театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой во Львове.

В 2022 году приняли участие 292 участника, загрузивших для Википедии почти 14 тысяч изображений, из которых жюри и выбрало победителей. В связи с военными действиями участие в конкурсе могли принимать только фотографии, снятые до 23 февраля 2022 года включительно для безопасности участников. То есть конкурсные фотографии могут не отображать современное состояние памятников.