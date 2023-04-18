10 лучших фотографий культурного наследия Украины за 2022 год по версии Википедии

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Мария Иващук
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Определили 10 лучших фотографий культурного наследия Украины по результатам украинской части международного конкурса «Вики любит достопримечательности» (Wiki Loves Monuments).

Победителями конкурса «Вики любит достопримечательности» стали:

Сергей Орлик, изображение «японского» манежа Деркульского конного завода в селе Даниловка в Луганской области;

Сергей Рыжков, фото Червоногородского замка в селе Нирков Тернопольской области;

Вадим Постернак, фотография часовни Боимов во Львове, которая также стала лучшей фотографией области;

Андрей Чуяшенко, фотография дома Польского магистрата в городе Каменец-Подольский;

Андрей Чуяшенко, изображение замка Даниловичей в пгт Олеско;

Сергей Зисько, фотография Тринитарского костела и колокольни в городе Каменец-Подольский;

Юрий Петруняк, фотография дворца в Подгорцах;

Александр Харват, фотография замка князей Острожских-Любомирских в городе Дубно Ровенской области;

Александр Мален, изображение храма Усекновение председателя Иоанна Предтечи в селе Иваново в Одесской области;

Сергей Рыжков, фотография театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой во Львове.

В 2022 году приняли участие 292 участника, загрузивших для Википедии почти 14 тысяч изображений, из которых жюри и выбрало победителей. В связи с военными действиями участие в конкурсе могли принимать только фотографии, снятые до 23 февраля 2022 года включительно для безопасности участников. То есть конкурсные фотографии могут не отображать современное состояние памятников.

«Вики любит достопримечательности» – фотоконкурс памятников культурного наследия для иллюстрирования Википедии. В 2022 году Украина заняла четвёртое место среди 39 стран-участниц по количеству фото.

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Опубликовано: 18 апреля 2023
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