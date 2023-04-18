«Эпицентр» открыл сеть химчисток «Мультисервис»: какие услуги будут предоставлять

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Ирина Маймур
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Компания «Эпицентр К» запустила специализированную сеть «Мультисервис». Она предоставляет услуги профессиональной химчистки одежды, обуви, подушек и текстиля.

Об этом идет речь в пресс-релизе компании.

Кроме экочистки, на каждой точке «Мультисервиса» можно заказать услуги по стирке и утюжке, ремонту одежды и обуви, восстановлению кроссовок и кожаных сумок, а также изготовлению ключей в пункте «КлючМастер».

В будущем хотят запустить точки чистки и ремонта одежды и обуви по всей сети «Эпицентр». Дальше компания выйдет на внешние локации.

Первые точки уже заработали в обновленных ТЦ «Эпицентр» в Ивано-Франковске и на улице Полярной в Киеве. Скоро откроют еще четыре локации. Площадь каждой точки составит около 50 кв. м.

Ранее мы писали, что EVA запустила свою курьерскую службу в Киеве.

Фото: «Эпицентр»

Опубликовано: 18 апреля 2023
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