Появился новый рейтинг лучших городов для удаленной работы

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Валерия Гуржий
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Компания InstantOffices выпустила новый рейтинг лучших городов для digital nomads, то есть цифровых кочевников – удаленных работников, путешествующих и работающих одновременно, посещающих места по всему миру и работающих на пляжах, кофейнях и коворкингах.

Специалисты сервиса изучили около 80 мест по всему миру. Оценивали их по ряду критериев: доступность, погода, скорость интернета, цены, развлечения и другие.

В десятку лучших включили:

  • Лиссабон (Португалия),
  • Бангкок (Таиланд),
  • Мадрид (Испания),
  • Сеул (Южная Корея),
  • Дели (Индия),
  • Дубай (ОАЭ),
  • ​​​Джакарта (Индонезия),
  • ​ Катманду (Непал),
  • ​ Роттердам (Нидерланды).

Ранее мы писали, что пять украинских городов вошли в 100 самых опасных в Европе по уровню преступности .

Фото: Unsplash\Liam McKay, InstantOffices

Опубликовано: 21 апреля 2023
рейтинг робота
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