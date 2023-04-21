Появился новый рейтинг лучших городов для удаленной работы

Компания InstantOffices выпустила новый рейтинг лучших городов для digital nomads, то есть цифровых кочевников – удаленных работников, путешествующих и работающих одновременно, посещающих места по всему миру и работающих на пляжах, кофейнях и коворкингах.
Специалисты сервиса изучили около 80 мест по всему миру. Оценивали их по ряду критериев: доступность, погода, скорость интернета, цены, развлечения и другие.
В десятку лучших включили:
Ранее мы писали, что пять украинских городов вошли в 100 самых опасных в Европе по уровню преступности .
Фото: Unsplash\Liam McKay, InstantOffices