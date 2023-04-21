Появился новый рейтинг лучших городов для удаленной работы

Компания InstantOffices выпустила новый рейтинг лучших городов для digital nomads, то есть цифровых кочевников – удаленных работников, путешествующих и работающих одновременно, посещающих места по всему миру и работающих на пляжах, кофейнях и коворкингах.

Специалисты сервиса изучили около 80 мест по всему миру. Оценивали их по ряду критериев: доступность, погода, скорость интернета, цены, развлечения и другие.

В десятку лучших включили:

Лиссабон (Португалия),

Бангкок (Таиланд),

Мадрид (Испания),

Сеул (Южная Корея),

Дели (Индия),

Дубай (ОАЭ),

​​​Джакарта (Индонезия),

​ Катманду (Непал),

​ Роттердам (Нидерланды).

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