Украинец создал дрон, который можно собрать самостоятельно за 5 часов

Инженер Виталий Брызгалов вместе со своей командой создал дрон Cobra, который можно самостоятельно сложить за 5 часов без клея, пыли и смолы.
О проекте он рассказал на своей странице в Facebook .
Сам дрон собирается 3 часа и еще 2 часа к нему делается двигатель, пропеллер и собирается электроника. Такой дрон стоит в разы дешевле других подобных технологий.
На разработку проекта команде потребовалося 8 месяцев.
Ранее мы писали, что украинский стартап Zeely получил $1 млн инвестиций.
Фото: Виталий Брызгалов