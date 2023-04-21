Украинец создал дрон, который можно собрать самостоятельно за 5 часов

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Валерия Гуржий
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Инженер Виталий Брызгалов вместе со своей командой создал дрон Cobra, который можно самостоятельно сложить за 5 часов без клея, пыли и смолы.

О проекте он рассказал на своей странице в Facebook .

Сам дрон собирается 3 часа и еще 2 часа к нему делается двигатель, пропеллер и собирается электроника. Такой дрон стоит в разы дешевле других подобных технологий.

На разработку проекта команде потребовалося 8 месяцев.

Ранее мы писали, что украинский стартап Zeely получил $1 млн инвестиций.

Фото: Виталий Брызгалов

Опубликовано: 21 апреля 2023
Дрони україна
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