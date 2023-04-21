Заряжается 5 часов и проезжает более 100 километров: Львовский музыкант собственноручно производит электромобили

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Валерия Гуржий
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Львовский музыкант Тарас Земко в свободное от работы время создает электромобили. Мужчина уже успел сконструировать два автомобиля.

Об этом пишет Дрогобич.city.

Свою первую машину Тарас Земко изготовил для своего сына. Она была на трех колесах с педалями, чтобы тот, когда был маленьким, не падал с велосипеда.

Конструированию машин поспособствовало и начало карантина – у мужчины появилось больше свободного времени. Более года назад он начал работу над четырехколесной машиной.

Для того чтобы сделать основу для ее кузова, использовали 90 кг гончарской глины. Из нее затем сделали отлив из стекломата (прессованное рубленное стекловолокно, пропитанное замасливателем).

Стоимость кузова в тот момент составила 800 гривен. Мотор такого четырехколесного автомобиля имеет мощность 2 кВт, что позволяет машине разгоняться до 70 километров в час и везти двух пассажиров. Также автомобиль имеет аккумулятор на 7300 кВт, который заряжается примерно 5 часов, и может проехать 120 километров.

Тарас Земко говорит, если работать каждый день, то машину такого типа можно сделать за полгода. Детали к автомобилям он в основном ищет в интернете.

Мужчина уже получал предложения, чтобы монетизировать изобретения, однако отказывался из-за неуверенности в перспективах и бюрократических вопросов.

Ранее мы писали, что инженер Виталий Брызгалов вместе со своей командой создал дрон Cobra, который можно самостоятельно сложить за 5 часов без клея, пыли и смолы.

Фото: Дрогобыч.

Опубликовано: 21 апреля 2023
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