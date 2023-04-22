Украинский стартап создал беспилотный комплекс для разминирования полей

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Валерия Гуржий
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Стартап efarm.pro разработал беспилотный комплекс для разминирования полей, который за 10 часов рабочий день способен обследовать 20 га земли.

Об этом рассказал управляющий владелец компании «Гардарика Трес», резидент бизнес-инкубатора Ukrainian Future Александр Приходченко, являющийся СЕО данного стартапа, пишет Dev.ua.

Комплекс включает в себя дрон, робот-разминировщик, автопилот и прицепную систему на трактор, способную выдержать взрыв. Система работает автономно, при необходимости позволяет управлять транспортным средством с безопасного расстояния без риска.

Этот комплекс предусматривает три уровня обследования территорий и обезвреживание опасных предметов: сначала поле сканирует беспилотник, оснащенный соответствующими сенсорами и функцией передачи точных координат местонахождение взрывных устройств с геопривязкой. Он обнаруживает взрывчатку на глубине до 1 м. Ее обезвреживает робот-разминировщик и сертифицированные саперы. Далее – на поле выезжает дистанционно управляемый трактор с прицепной системой защиты, она проходит верхний слой грунта, что дает гарантию безопасной работы.

Система работает автоматически на больших площадях с точностью 2 см по заданному маршруту. Трактор проходит поле со скоростью 5 км/ч, то есть, за 10 часов работы способен обследовать 20 га земли.

По его словам, идея проекта возникла в первые месяцы начала войны. Ведь к компании обращались клиенты-фермеры, которые не могли работать на заминированных полях, а выезжавшие на поля несмотря на риск, нередко поднимались на минах. В результате чего теряли технику или даже жизнь.

Ранее мы писали, что инженер Виталий Брызгалов вместе со своей командой создал дрон Cobra, который можно самостоятельно сложить за 5 часов без клея, пыли и смолы.

Фото: Dev.ua

Опубликовано: 22 апреля 2023
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