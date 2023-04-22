Украинский стартап создал беспилотный комплекс для разминирования полей

Стартап efarm.pro разработал беспилотный комплекс для разминирования полей, который за 10 часов рабочий день способен обследовать 20 га земли.

Об этом рассказал управляющий владелец компании «Гардарика Трес», резидент бизнес-инкубатора Ukrainian Future Александр Приходченко, являющийся СЕО данного стартапа, пишет Dev.ua.

Комплекс включает в себя дрон, робот-разминировщик, автопилот и прицепную систему на трактор, способную выдержать взрыв. Система работает автономно, при необходимости позволяет управлять транспортным средством с безопасного расстояния без риска.

Этот комплекс предусматривает три уровня обследования территорий и обезвреживание опасных предметов: сначала поле сканирует беспилотник, оснащенный соответствующими сенсорами и функцией передачи точных координат местонахождение взрывных устройств с геопривязкой. Он обнаруживает взрывчатку на глубине до 1 м. Ее обезвреживает робот-разминировщик и сертифицированные саперы. Далее – на поле выезжает дистанционно управляемый трактор с прицепной системой защиты, она проходит верхний слой грунта, что дает гарантию безопасной работы.

Система работает автоматически на больших площадях с точностью 2 см по заданному маршруту. Трактор проходит поле со скоростью 5 км/ч, то есть, за 10 часов работы способен обследовать 20 га земли.

По его словам, идея проекта возникла в первые месяцы начала войны. Ведь к компании обращались клиенты-фермеры, которые не могли работать на заминированных полях, а выезжавшие на поля несмотря на риск, нередко поднимались на минах. В результате чего теряли технику или даже жизнь.

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