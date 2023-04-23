Смотрите, как реставрировали старый домик возле Поморянского замка

Инициатива “Спадщина UA”, занимающаяся восстановлением старых зданий, показала отреставрированную циановый дом в Поморянах Львовской области.
В доме есть крыльцо с санузлом, маленькая и большая комната. А ее площадь составляет 40 кв.м. Также есть сад со старой яблоней, где можно поставить стол и всей семьей летом ужинать.
В доме есть центральное водоснабжение, печное отопление, все новые внутренние коммуникации (электричество и сантехника).
Расположен домик сразу возле Поморянского замка, барочного костела Пресвятой Троицы, краеведческого музея и через дорогу от парка. Рядом с центром, где есть автобусная остановка, магазины и сельсовет, однако в очень тихом и уютном месте.
Ранее мы писали, что «Наследие UA» показало отреставрированный 120-летний дом в Глинянах Львовской области.
Фото: “Спадщина UA”