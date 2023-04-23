Смотрите, как реставрировали старый домик возле Поморянского замка

78
Валерия Гуржий
share share

Инициатива “Спадщина UA”, занимающаяся восстановлением старых зданий, показала отреставрированную циановый дом в Поморянах Львовской области.

В доме есть крыльцо с санузлом, маленькая и большая комната. А ее площадь составляет 40 кв.м. Также есть сад со старой яблоней, где можно поставить стол и всей семьей летом ужинать.

В доме есть центральное водоснабжение, печное отопление, все новые внутренние коммуникации (электричество и сантехника).

Расположен домик сразу возле Поморянского замка, барочного костела Пресвятой Троицы, краеведческого музея и через дорогу от парка. Рядом с центром, где есть автобусная остановка, магазины и сельсовет, однако в очень тихом и уютном месте.

Ранее мы писали, что «Наследие UA» показало отреставрированный 120-летний дом в Глинянах Львовской области.

Фото: “Спадщина UA”

Опубликовано: 23 апреля 2023
Спадщина.Ua реставрація будинок Львівська область
share share
«Укрзализныця» предлагает застройщикам проинвестировать строительство двух новых станций кольцевой электрички «Укрзализныця» предлагает застройщикам проинвестировать строительство двух новых станций кольцевой электрички Софиевскую Борщаговку предлагают присоединить к Киеву – петиция Софиевскую Борщаговку предлагают присоединить к Киеву – петиция Киевгорстрой остановил работы на стройплощадках из-за нехватки средств Киевгорстрой остановил работы на стройплощадках из-за нехватки средств Во Львове открыли фонтан, посвященный погибшему воину «Да Винчи»: фото Во Львове открыли фонтан, посвященный погибшему воину «Да Винчи»: фото На «Лесной» демонтировали точку «Фалафель у Хасана» На «Лесной» демонтировали точку «Фалафель у Хасана» Авокадо с молоком и медом: полезный завтрак из Бразилии Авокадо с молоком и медом: полезный завтрак из Бразилии В Киеве начали восстанавливать патриотические клумбы: фото В Киеве начали восстанавливать патриотические клумбы: фото Украинский стартап создал беспилотный комплекс для разминирования полей Украинский стартап создал беспилотный комплекс для разминирования полей
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.