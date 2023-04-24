Смотрите список самых инстаграммных памятников мира 2023

Сервис Comparethemarket исследовал хештеги в Instagram и поиск популярных достопримечательностей в Google, чтобы выяснить, какими локациями больше всего интересуются туристы.
По результатам исследований в десятку вошли:
Самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа стал самым популярным в Google – 2 240 000 запросов ежемесячно. В то же время, Эйфелевой башней больше всего интересовались в Instagram — 7 192 685 публикаций с использованием #EiffelTower.
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Фото: Саграда Фамилия, Испания, Miltiadis Fragkidis / Unsplash