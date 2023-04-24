Смотрите список самых инстаграммных памятников мира 2023

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Ирина Маймур
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Сервис Comparethemarket исследовал хештеги в Instagram и поиск популярных достопримечательностей в Google, чтобы выяснить, какими локациями больше всего интересуются туристы.

По результатам исследований в десятку вошли:

  • Бурдж-Халифа, Объединенные Арабские Эмираты
  • Эйфелева башня, Франция
  • Таймс-сквер, США
  • Ниагарский водопад, США
  • Тадж-Махал, Индия
  • Гранд-Каньон, США
  • Мачу-Пикчу, Перу
  • Нотр-Дам, Франция
  • Белый дом, США
  • Саградо Фамилия, Испания

Самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа стал самым популярным в Google – 2 240 000 запросов ежемесячно. В то же время, Эйфелевой башней больше всего интересовались в Instagram — 7 192 685 публикаций с использованием #EiffelTower.

Ранее мы писали, что определили 10 лучших фотографий культурного наследия Украины за 2022 год по версии Википедии .

Фото: Саграда Фамилия, Испания, Miltiadis Fragkidis / Unsplash

Опубликовано: 24 апреля 2023
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