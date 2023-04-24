В «Дії» теперь можно получить справку о несудимости

Теперь в «Дії» за несколько минут можно получить справку о несудимости.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Услуга уже полностью автоматизирована и больше не нужно вводить данные вручную. Информация будет автоматически подтягиваться, если данные находятся в реестрах.
По его словам, справку о несудимости ежегодно получает около 1 млн человек. Теперь это можна сделать это в «Дії» за несколько кликов.
Ранее мы писали , что в «Дії» начинается тестирование программы «єВідновлення», с помощью которой можно будет получить деньги на ремонт разрушенного жилья.
Фото: «Дія»