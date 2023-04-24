В «Дії» теперь можно получить справку о несудимости

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Валерия Гуржий
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Теперь в «Дії» за несколько минут можно получить справку о несудимости.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Услуга уже полностью автоматизирована и больше не нужно вводить данные вручную. Информация будет автоматически подтягиваться, если данные находятся в реестрах.

По его словам, справку о несудимости ежегодно получает около 1 млн человек. Теперь это можна сделать это в «Дії» за несколько кликов.

Ранее мы писали , что в «Дії» начинается тестирование программы «єВідновлення», с помощью которой можно будет получить деньги на ремонт разрушенного жилья.

Фото: «Дія»

Опубликовано: 24 апреля 2023
Дія City
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