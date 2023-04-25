Для ВСУ разработали работа-помощника, который может выполнять разведку и эвакуировать раненых

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Валерия Гуржий
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Компания харьковского инженера SkyLab разработала инновационного наземного робота-помощника Sirko-S для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Об этом пишет Dev.ua.

Руководитель команды, харьковский инженер Евгений Рвачов рассказал, что UGV Sirko-S — уникальный наземный робот, способный транспортировать грузы, выполнять разведку, обеспечивать бесперебойную связь между подразделениями и даже помогать в ремонтных работах. Одним из ключевых функций, которые способен выполнять Sirko -S, эвакуация раненых.

Универсальный робот имеет высокую маневровость, безопасность и удобство, а также дневную или термальную камеру, режим «следуй за мной» для автономного передвижения за оператором, обход помех с помощью лазерных расстояний по периметру, стабильность Off-road.

Технические характеристики робота-помощника:

  • Автономная перевозка до 150 кг
  • Объем для транспортировки 800*400*200 мм
  • Скорость 12 м/ч
  • Дальность 5 км (при наличии ретранслятора)
  • Вес (без полезной нагрузки) 50 кг
  • Общие габариты 1100*800*500 мм.

Ранее мы писали, что стартап efarm.pro разработал беспилотный комплекс для разминирования полей, который за 10 часов работы способен обследовать 20 га земли.

Фото: Евгений Рвачев

Опубликовано: 25 апреля 2023
зсу робот
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