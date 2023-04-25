Для ВСУ разработали работа-помощника, который может выполнять разведку и эвакуировать раненых

Компания харьковского инженера SkyLab разработала инновационного наземного робота-помощника Sirko-S для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины.
Об этом пишет Dev.ua.
Руководитель команды, харьковский инженер Евгений Рвачов рассказал, что UGV Sirko-S — уникальный наземный робот, способный транспортировать грузы, выполнять разведку, обеспечивать бесперебойную связь между подразделениями и даже помогать в ремонтных работах. Одним из ключевых функций, которые способен выполнять Sirko -S, эвакуация раненых.
Универсальный робот имеет высокую маневровость, безопасность и удобство, а также дневную или термальную камеру, режим «следуй за мной» для автономного передвижения за оператором, обход помех с помощью лазерных расстояний по периметру, стабильность Off-road.
Технические характеристики робота-помощника:
Ранее мы писали, что стартап efarm.pro разработал беспилотный комплекс для разминирования полей, который за 10 часов работы способен обследовать 20 га земли.
Фото: Евгений Рвачев