На Саксаганского открыли коктейль-бар Twisted с живой музыкой

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Ирина Маймур
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В Киеве по улице Саксаганского начал работу коктейль-бар Twisted.

Об этом пишет The Village Украина.

Заведение разделили на несколько зон. По словам владельцев, в баре планируют проводить акустические и камерные концерты. Также будет играть диджей.

В барной карте заведения есть специальные предложения. В частности — коктейли «Свидание в »Октябре" и PR Punch. Коктейли здесь стоят от 180 гривен.

Среди алкогольных напитков также предлагают виски, ром, текилу, водку, джин, вермут, ликер, пиво, вино. Есть безалкогольные напитки, кофейная карта и кальяны.

Меню Twisted появится в мае. В нем будут закуски, сэндвичи и хот-доги.

Цены: коктейль «Свидание в »Октябре" — 240 грн, коктейль PR Punch — 240 грн, эспрессо — 45 грн, флэт-вайт — 75 грн, коктейль Негрони — 180 грн

Адрес: улица Саксаганского, 55

Режим работы: 11:00–23:00

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Ранее мы писали, что на Ярославовом Валу открылся третий суши-киоск Shibuya от основателей «Пирожковая Тетя Клара».

Фото: Twisted

Опубликовано: 26 апреля 2023
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