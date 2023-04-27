В Украине запустили платформу BRAVE1 для разработчиков военных технологий: как она будет работать

Минцифры совместно с Минобороны, Генштабом ВСУ, СНБО, Минэкономики и Министерством по стратегическим отраслям создали военный кластер BRAVE1.

Об этом сообщили в Кабинете Министров Украины.

BRAVE1 станет единственной платформой для сотрудничества defense-tech компаний, государства и военных, а также инвесторов, волонтерских фондов и медиа.

«Если у человека есть идея стартапа в defense tech, он должен знать, куда прийти и как получить помощь. Если есть конкретный стартап, нуждающийся в финансировании, он должен знать, где получить грант. Если есть постоянный стартап, которому раньше, учитывая разные барьеры, не удалось работать с государством, он должен знать, куда прийти», — объяснил во время выступления глава Минцифры Михаил Федоров.

Каждый, кто имеет приближающие победу проекты, могут посылать их на сайт BRAVE1 и получить грант от государства. Так бизнес получит возможности для развития, а военные — технологии.

В общей сложности работу платформы сфокусируют на пяти основных направлениях:

Invest: предоставлять гранты разработчикам, обеспечивающим потребности сил безопасности и обороны;

Invent: помогать силам безопасности и обороны находить эффективные технологические решения среди украинских разработчиков;

Platform: создать платформу, объединяющую всех стейкхолдеров отрасли;

Showcase: взаимодействие с Силами обороны, демонстрация разработок и получение обратной связи по их использованию;

Boost: оказать всестороннюю поддержку проектам, обеспечивающим потребности сил безопасности и обороны.

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Фото: Министерство обороны Украины