На Подоле заработало кафе «Афтернун» с кофе, хлебом и десертами

На Подоле возле Самосада открыли в тестовом режиме кафе «Афтернун» от команды First Point.

Об этом пишет The Village Украина.

Как рассказывает изданию сооснователь First Point Юрий Бездетный, в кафе будет «еда, напитки и, конечно, кайфовый кофе, а в будущем – продукты от местных фермеров».

Пока здесь предлагают кофе и кофейные напитки, чаи, безалкогольное пиво, десерты от пекарни «Пате» и Air And Day, а также хлеб от «Спельты».

В заведении работает шеф-повар Никита Некиш, вскоре там появятся завтраки.

Кафе располагает 20 посадочными местами, также планируют обустроить летнюю площадку.

Цены: эспрессо – 55 грн, допио – 60 грн, фильтр – 65 грн, лат – 65 грн, раф – 75 грн, чай – 75 грн, какао – 75 грн, матча – 85 грн, флэт-вайт – 75 грн, колд-брю – 85 грн, фреш – 85 грн, масала – 95 грн

Адрес: улица Волошская, 18/17

Режим работы: 09:00-20:00

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Фото: The Village Украина