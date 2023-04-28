В Киеве открылась выставка картин на остатках ракет, которыми оккупанты бомбили область

В годовщину освобождения Киевской области в столице открылась выставка картин на остатках российских ракет, которыми оккупанты бомбили область.

“Эта выставка – свидетельство того, что даже в наиболее сложные моменты человек способен обрести красоту. Каждая работа рассказывает историю трагедии и победы, разрушения и возрождения”, – говорится в описании Дипломатической академии Украины при МИД, где проходит выставка.

Увидеть выставку можно с 28 апреля по 5 мая с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00.

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Фото: Дипломатическая академия Украины имени Геннадия Удовенко при МИДе