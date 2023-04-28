На Львовщине отреставрируют древнейшую деревянную церковь области с аутентичными росписями

В селе Потеличи Львовской области планируют отреставрировать деревянную церковь Сослания Святого Духа.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

Достопримечательность датируется 1502 годом и относится к Списоку Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она знаменита, в частности, и своими уникальными разновременными росписями – 17 и 18 веков.

Отмечается, что научно-реставрационный совет, в который вошли реставраторы и памятники, осмотрел интерьер и фасады памятника, очертил возможности их сохранения и обсудил план работ.

Специалисты обратили особое внимание на восточную стену церкви. Это ценный памятник монументального искусства, на котором находятся две аутентичные росписи.

В этом году для изготовления научно-проектной документации на реставрацию стенописи и иконостаса церкви было выделено сто тысяч гривен.

«Церковь в Потеличах – одна из важнейших святынь Львовщины. К вопросу ее восстановления должны подходить очень взвешенно, ведь она в числе мирового архитектурного наследия, и от наших сегодняшних решений, профессионализма выполнения запланированных реставрационных работ, качества материалов зависит, в каком состоянии сохраним эту уникальную церковь для потомков», – отметила директор департамента архитектуры и градостроительство Елена Василько.

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Фото: Львовская ОГА