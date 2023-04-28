В Киеве открыли первый в Украине магазин тяжелых ударных дронов

Первый в Украине магазин SmartWar, где продают тяжелые ударные дроны, начал работу в столице.

Она работает ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу проспект Каденюка, 5/2, пишет «Наш Киев».

Там есть не только беспилотники, но и макеты вооружения и военной техники, симуляторы стрельбы из Javelin и NLAW. Все это можно приобрести для защитников на фронт.

В SmartWar работают защитники Мариуполя, получившие тяжелые ранения в боях и проходящие реабилитацию.

В магазине можно увидеть ударные дроны, макеты 120- и 82-мм минометов, ПТУР «Стугна», АГС и другие образцы вооружений, но и подбить вражеский танк на стимуляторе.

Ранее мы писали, что сумские инженеры создали робота-охотника с дистанционным управлением.

Фото: Наш Киев