Возле Софии Киевской, где нашли стены XVIII века, открыли пекарню «Завертайло»

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Мария Иващук
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В Киеве на Владимирской, 24 открыли вторую пекарню «Завертайло». Раньше там нашли стены XVIII века .

Об открытии сообщил владелец заведения Станислав Завертайло. Также он рассказал, что после исследований оказалось, что найденная кирпичная кладка – это остаток фундамента ограждающей стены Софийского монастыря XVIII века.

Элемент фундамента после обустройства новой лестницы в заведение частично оставят открытым. Цветной мрамор на лестнице будет воспроизводить контур находки. Саму находку поместят под бронированное стекло с круглосуточной подсветкой и вентиляцией.

Также предприниматель пояснил, что в ноябре 2022 года историческую находку возле Софии Киевской не заливали бетоном , а законсервировали на зиму под наблюдением экспертов Института археологии.

Напомним, что ранее на этом месте работал ресторан «Рыбный базар».

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Опубликовано: 28 апреля 2023
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