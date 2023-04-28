«Спадщина.UA» на аукционе продаст восстановленное историческое здание во Львовской области

Инициатива Спадщина.UA, занимающаяся восстановлением старых зданий , продаст на аукционе восстановленное историческое здание во Львовской области.

Здание построено в конце XIХ – начале XX века. Отреставрировано командой Спадщина.UA в 2022 году.

«Мы дали ей название Laboratoria или Manufactura, ведь ее лучшее применение – медицинские функции, небольшое производство с выставочным залом или админздание», – говорят в организации.

Стартовая стоимость здания – 2 миллиона 950 тысяч гривен. Аукцион будет проведен 12 мая, а предложения завершат принимать 11 мая, в 20:00.

Спадщина.UA – это инициатива, которая занимается восстановлением объектов культурного наследия Украины, а также заброшенных промышленных, общественных, жилых зданий. Одноименный благотворительный фонд занимался возрождением Тартаковского дворца, Поморянского замка и здания общества «Сокол» в Бибрке Львовской области.