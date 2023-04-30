Украинская компания разработала интерактивную карту движения вражеских ракет

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Валерия Гуржий
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Украинская компания SCAT.in.ua разработала интерактивную карту движения вражеских ракет Sky Watch.

Карта была создана для того, чтобы люди могли видеть направление полета ракеты.

Пользоваться картой необходимо с включенной геолокацией. Если услышал или увидел ракету, необходимо нажать кнопку на карте. На ней появится отметка о местонахождении ракеты, которая будет менять цвет в зависимости от того, сколько времени прошло после нажатия.

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Если на ракету отреагируют другие люди, на карте будет отражена ее приблизительная траектория полета в режиме онлайн. Чем больше людей воспользуются картой, тем точнее будет результат.

Разработчики Sky Watch утверждают, что в настоящее время доступна тестовая версия с самым простым функционалом, который можно усовершенствовать при необходимости.

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Фото: Unsplash/Alexyz3d

Опубликовано: 30 апреля 2023
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