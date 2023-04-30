Украинская компания разработала интерактивную карту движения вражеских ракет

Украинская компания SCAT.in.ua разработала интерактивную карту движения вражеских ракет Sky Watch.

Карта была создана для того, чтобы люди могли видеть направление полета ракеты.

Пользоваться картой необходимо с включенной геолокацией. Если услышал или увидел ракету, необходимо нажать кнопку на карте. На ней появится отметка о местонахождении ракеты, которая будет менять цвет в зависимости от того, сколько времени прошло после нажатия.

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Если на ракету отреагируют другие люди, на карте будет отражена ее приблизительная траектория полета в режиме онлайн. Чем больше людей воспользуются картой, тем точнее будет результат.

Разработчики Sky Watch утверждают, что в настоящее время доступна тестовая версия с самым простым функционалом, который можно усовершенствовать при необходимости.

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Фото: Unsplash/Alexyz3d