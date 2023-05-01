В Украине создают народную боевую ракету «Трембита» дальностью более 140 км: что она будет уметь

В Украине создают народную боевую ракету «Трембита». Разработкой занимаются инженеры из конструкторского бюро PARS и волонтеры из общественной организации «Видсич».
Об этом они сообщают в фейсбуке.
Инженеры планируют создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем (ПуПРД). Несмотря на то, что двигатель громкий и неэкономный для многоразового использования, он прост и намного дешевле в производстве, чем газотурбинный.
Отмечается, что ракета «Трембита» будет иметь следующие характеристики:
Главная цель ракеты – поражение объектов и истощение ПВО.
Ранее мы писали, что украинская компания разработала интерактивную карту движения вражеских ракет.
Фото: скриншоты с видео «Трембита»