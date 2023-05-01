В Украине создают народную боевую ракету «Трембита» дальностью более 140 км: что она будет уметь

637
Ирина Маймур
share share

В Украине создают народную боевую ракету «Трембита». Разработкой занимаются инженеры из конструкторского бюро PARS и волонтеры из общественной организации «Видсич».

Об этом они сообщают в фейсбуке.

Инженеры планируют создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем (ПуПРД). Несмотря на то, что двигатель громкий и неэкономный для многоразового использования, он прост и намного дешевле в производстве, чем газотурбинный.

Отмечается, что ракета «Трембита» будет иметь следующие характеристики:

  • Снаряженный вес: 100 кг.
  • Боевая часть: 20 кг термобаричного заряда или комбинированного заряда обломочно-фугасного действия.
  • Дальность поражения: более 140 км.
  • Скорость: более 400 км/ч.
  • Максимальная высота полета: 2000 м.
  • Минимальная высота полета: 30 м.
  • Двигатель: 30 л, работающий на бензине А92 или А95.

Главная цель ракеты – поражение объектов и истощение ПВО.

Ранее мы писали, что украинская компания разработала интерактивную карту движения вражеских ракет.

Фото: скриншоты с видео «Трембита»

Опубликовано: 01 мая 2023
share share
Возле «Арсенальной» открыли кофейню Baho со спешелти-кофе и десертами собственного производства Возле «Арсенальной» открыли кофейню Baho со спешелти-кофе и десертами собственного производства Украинский бренд выпустил коллекцию одежды для животных с этническими мотивами Украинский бренд выпустил коллекцию одежды для животных с этническими мотивами В Троещине без проведения торгов отдали землю под автостоянку В Троещине без проведения торгов отдали землю под автостоянку На Закарпатье начали строить мусоросортировочный завод На Закарпатье начали строить мусоросортировочный завод Благодаря гранту гостомельчанин возобновил производство аутентичных топоров в стиле викингов Благодаря гранту гостомельчанин возобновил производство аутентичных топоров в стиле викингов Киевляне призывают начать строительство «отложенной» станции метро – петиция Киевляне призывают начать строительство «отложенной» станции метро – петиция Бучанские мастера изготавливают памятные монеты из переплавленных русских гильз. Их дарят мировым лидерам Бучанские мастера изготавливают памятные монеты из переплавленных русских гильз. Их дарят мировым лидерам Украинский инженер создал велосипед с квадратными колесами Украинский инженер создал велосипед с квадратными колесами
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.