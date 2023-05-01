В Украине создают народную боевую ракету «Трембита» дальностью более 140 км: что она будет уметь

В Украине создают народную боевую ракету «Трембита». Разработкой занимаются инженеры из конструкторского бюро PARS и волонтеры из общественной организации «Видсич».

Об этом они сообщают в фейсбуке.

Инженеры планируют создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем (ПуПРД). Несмотря на то, что двигатель громкий и неэкономный для многоразового использования, он прост и намного дешевле в производстве, чем газотурбинный.

Отмечается, что ракета «Трембита» будет иметь следующие характеристики:

Снаряженный вес: 100 кг.

Боевая часть: 20 кг термобаричного заряда или комбинированного заряда обломочно-фугасного действия.

Дальность поражения: более 140 км.

Скорость: более 400 км/ч.

Максимальная высота полета: 2000 м.

Минимальная высота полета: 30 м.

Двигатель: 30 л, работающий на бензине А92 или А95.

Главная цель ракеты – поражение объектов и истощение ПВО.

Ранее мы писали, что украинская компания разработала интерактивную карту движения вражеских ракет.

Фото: скриншоты с видео «Трембита»