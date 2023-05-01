Украинский инженер создал велосипед с квадратными колесами

Украинский инженер из Торонто Сергей Гордеев создал велосипед с квадратными колесами, двигающимися благодаря лентам, похожим на танковые гусеницы.

Об этом пишет Poland Postsen.

В велосипеде, разработанном Сергеем Гордеевым, квадратные колеса остаются неподвижными, а гусеницы двигаются по их краям. Они сделаны из нарезанных резиновых шин, установленных на конструкции из велосипедных цепей. Колеса крепятся на стандартную раму велосипеда. Инженер признался:

«Создание квадратных колес и установка их на велосипеде было одним из самых безумных проектов, которые я когда-либо делал»

Велосипед имеет две передачи с педалями.

На записи, опубликованной на канале The Q, можно увидеть не только готовый велосипед и езду на нем, но и процесс его создания.

Ранее мы писали, что сумские инженеры создали робота-охотника с дистанционным управлением: он будет помогать ВСУ.