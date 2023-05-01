Бучанские мастера изготавливают памятные монеты из переплавленных русских гильз. Их дарят мировым лидерам

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Ирина Маймур
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Двое бучанцев создают памятные монеты из переплавленных российских гильз.

Их дарят лидерам стран, чтобы те не забывали о преступлениях российской армии, сообщили на фейсбук-странице Бучанского городского совета.

Монеты изготовляют Дмитрий Воронец и Влад Кушнир.

На памятных монетах они изображают объекты, наиболее ассоциирующиеся с периодом оккупации Бучи. Там можно увидеть:

  • храм Святого Апостола Андрея – как символ памяти невинных жертв, похороненных на заднем дворе церкви;
  • велосипед Владимира Бровченко – как символ бессмысленной жестокости, когда человека убили по дороге домой;
  • улица Яблонская – символ стойкости и несокрушимости города;
  • дерево – как символ новой жизни, надежды и веры в то, что все было бесполезно.

В горсовете отметили, что каждая из монет имеет собственный номер, производят их примерно раз в две недели.

Раньше мы писали, что украинский инженер создал велосипед с квадратными колесами.

Фото: Бучанский городской совет

Опубликовано: 01 мая 2023
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