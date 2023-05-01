Бучанские мастера изготавливают памятные монеты из переплавленных русских гильз. Их дарят мировым лидерам

Двое бучанцев создают памятные монеты из переплавленных российских гильз.
Их дарят лидерам стран, чтобы те не забывали о преступлениях российской армии, сообщили на фейсбук-странице Бучанского городского совета.
Монеты изготовляют Дмитрий Воронец и Влад Кушнир.
На памятных монетах они изображают объекты, наиболее ассоциирующиеся с периодом оккупации Бучи. Там можно увидеть:
В горсовете отметили, что каждая из монет имеет собственный номер, производят их примерно раз в две недели.
Раньше мы писали, что украинский инженер создал велосипед с квадратными колесами.
Фото: Бучанский городской совет