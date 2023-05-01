Благодаря гранту гостомельчанин возобновил производство аутентичных топоров в стиле викингов

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Ирина Маймур
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Гостомельчанин Михаил благодаря гранту смог возобновить производство аутентичных топоров в стиле древних викингов.

Об этом сообщили на фейсбук-странице Датского совета по делам беженцев/DRC.

Михаил – владелец бренда AncientSmithy. Он собственноручно производит аутентичные топоры в стиле древних викингов. У предпринимателя есть шесть производственных мастерских в разных городах Украины.

Центральный офис с основными производственными мощностями расположен в Гостомеле. Весной 2022 года из-за боевых действий он был поврежден, а склад товаров полностью разрушен. Осенью и зимой в связи из-за отключения электричества команда не могла выполнять заказы вовремя.

«Благодаря гранту от DRC мы создали комфортные условия для персонала, сохранили рабочие места, а также дали работу трем местным жителям из Ирпеня, тоже пострадавшим от войны. Кстати, мы сейчас в поисках талантливых мастеров нашей команды по всей стране», — рассказывает Михаил.

Финансирование Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству DRC помогло гостомельскому предпринимателю покрыть затраты на генератор, стабилизаторы напряжения и новый лазер для работы по металлу.

Ранее мы писали, что Минцифры предлагает грант в 10 тысяч евро на развитие собственного дела.

Фото: AncientSmithy, Датский совет по делам беженцев/DRC

Опубликовано: 01 мая 2023
Гостомель
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