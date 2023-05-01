Возле «Арсенальной» открыли кофейню Baho со спешелти-кофе и десертами собственного производства

На улице Ивана Мазепы возле станции метро «Арсенальная» открыли кафе третьей волны Baho.

«Мы о вкусной еде и уютной атмосфере. О зерне, которое мы собственноручно привозим из Руанды и обжариваем в Киеве. О муссовых десертах собственного производства и о веганских сладостях. О вкусном кофе to go, когда ты спешишь на рабочую встречу или когда планируешь медленную прогулку по Печерски», — говорят в заведении.

В кафе предлагают арабику сорта Bourbon из Руанды. Кроме спешелти-кофе здесь можно попробовать десерты, завтраки, первые блюда, салаты, закуски, основные блюда и мелты.

Девиз заведения – «From farm to cup». Владельцы Baho отмечают, что контролируют все процессы «рождение кофе» – выращивание, сбор, транспортировку, обжарку и приготовление.

Цены: яйца «Бенедикт» с беконом – 255 грн, тост с креветками – 265 грн, мелт с курицей – 199 грн, эспрессо – 49 грн, капучино – 69 грн, матча-лате – 99 грн

Адрес: улица Ивана Мазепы, 3

Режим работы: 08:00-20:30

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Раньше мы писали, что на Подоле заработало кафе «Афтернун» с кофе, хлебом и десертами.

Фото: Baho