На Крещатике заработал ресторан Good Friends с открытой кухней и летней террасой

В Пассаже на Крещатике начал работу ресторан Good Friends с открытой кухней и летней террасой.

Владельцы позиционируют заведение как «ресторан кухни друзей большого города», пишет Posteat.

В меню Good friends есть 13 разделов comfort food для поклонников итальянской, азиатской и украинской кухонь.

Барная карта состоит из домашних лимонадов, безалкогольных напитков, коктейлей, вина, игристого вина, пива и крепких алкогольных напитков.

Цены: авокадо тост с яйцом — 160 грн, vitello tonnato — 210 грн, куриные крылья в соусе сладкий чили — 189 грн, котлета по-киевски с картофельным пюре — 187 грн, торт Трюфель с соленой карамелью — 148 грн, тимьяном, сметаной и медом — 159 грн

Адрес: ул. Марии Заньковецкой, 15/4

Режим работы: ежедневно 11:00–23:00

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Раньше мы писали, что на Подоле заработало кафе «Афтернун» с кофе, хлебом и десертами.

Фото: Good Friends