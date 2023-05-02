На месте Хлебного неподалеку от Олимпийской заработал Holy Burger Kiosk с шаурмой и бургерами

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Ирина Маймур
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Holy Burger Kiosk с шаурмой и бургерами от заведения Holy Burger открыли на улице Антоновича.

Там раньше работал «Хлебный», пишет The Village Украина.

Здесь предлагают три вида шаурмы (с говядиной, курицей и фалафелем) и три вида бургеров (с мраморной говядиной, курицей и моцареллой и фиш-бургер с судаком). К тому же есть картофель фри.

Среди напитков предлагается крафтовое пиво, лимонады и кофе.

Это уже второе заведение формата Holy Burger Kiosk. Первый был открыт на улице Владимирской в сочетании с заведением «Стейкхаус».

Цены : шаурма с говядиной — 180 грн, шаурма с курицей — 140 грн, шаурма с фалафелем — 130 грн, бургер с мраморной говядиной — 160 грн, бургер с судаком, лососем и кремом — 180 грн, картофель фри — 50 грн, эспрессо — 39 грн, капучино — 65 грн

Адрес: улица Антоновича, 48

Режим работы : 10:00–22:00

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Ранее мы писали, что на Крещатике заработал ресторан Good Friends с открытой кухней и летней террасой.

Фото: Holy Burger Kiosk

Опубликовано: 02 мая 2023
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