Украинский фильм "Чернобыль 22" получил главный приз на международном фестивале в Оберхаузене

Документальный фильм Алексея Радинского "Чернобыль 22" получил главный приз на международном кинофестивале короткометражного кино в Оберхаузене.

Об этом сообщил Алексей Радинский в своем Telegram-канале.

В ленте рассказывается о российской оккупации Чернобыльской АЭС. Радинский вспоминает:

В ходе работы над фильмом «Чернобыль 22» мы провели более двадцати глубинных интервью со свидетелями российских военных преступлений в Зоне. Эти люди очень разные: от работников атомной станции до самоселов и экологов.

Картину можно просмотреть онлайн и бесплатно только 2 мая до 23:00 на сайте кинофестиваля.

Ранее мы писали, что фильм украинского режиссера попал на конкурс Каннского кинофестиваля.

Фото: Internationale Kurzfilmtage Oberhausen/Facebook