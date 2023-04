Фильм украинского режиссера попал на конкурс Каннского кинофестиваля

Фильм украинского режиссера Анастасии Солоневич и польского режиссера Дамьяна Коцура «Как это было» (As it was) попал на главный конкурс короткометражных фильмов 76-го Каннского кинофестиваля.

Об этом режиссер сообщила в Facebook.

Идея снять фильм появилась, когда Анастасия зачитала Дамьяну свои заметки с наблюдениями и чувствами из-за случившихся с ней событий после 24 февраля.

«16 декабря мы позвонили по телефону друг другу и сказали: »Да, давай снимем этот фильм«. А 3 января мы уже были в Киеве. Валерия (Березовская – БЖ) сыграла и мой, и свой опыт, и опыт многих украинцев, выехавших из дома, которые вернулись впервые после начала войны», – рассказала режиссер.

Вместе с украинско-польской лентой на конкурс попали 11 фильмов из 12 стран – Аргентины, Колумбии, Испании, США, Франции, Венгрии, Индонезии, Исландии, Норвегии, Великобритании, Польши и Украины.

Напомним, что 76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 мая по 26 мая 2023 года.