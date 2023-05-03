На левом берегу открыли ресторан MORE than cafe с европейской кухней и летней террасой

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Ирина Маймур
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На Магнитогорском переулке, 1В начал работу ресторан европейской кухни MORE than cafe.

Интерьер заведения оформлен в пастельных тонах. В теплое время года здесь будут открываться летняя терраса.

«MORE – это то место, которое понравится вам с первого взгляда. Мы вложили душу в создание пространства для вас, чтобы вы смогли релаксировать после тяжелого дня или просто зайти и попробовать что-то вкусненькое и ароматное», — рассказывают владельцы заведения.

В меню MORE than cafe предлагают европейские блюда. Оно состоит из завтраков, закусок, салатов, основных блюд, пасты, блюд на гриле, супов, сетов и десертов.

В барной карте MORE than cafe есть коктейли, вино, пиво и крепкий алкоголь. Также среди напитков предлагают лимонады и безалкогольные напитки.

Цены : английский завтрак – 219 грн, сморреброд с говядиной – 180 грн, салат теплый с телятиной – 310 грн, паста карбонара – 189 грн, сливочный суп с лососем – 220 грн, коктейль Bloody Merry – 140 грн

Адрес: переулок Магнитогорский, 1В

Режим работы: ежедневно 09:00-21:00

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Ранее мы писали, что на месте Хлебного неподалеку от Олимпийской заработал Holy Burger Kiosk с шаурмой и бургерами.

Фото: MORE than cafe

Опубликовано: 03 мая 2023
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