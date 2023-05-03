Кофейня со спешелти-кофе «Зона комфорта» заработала во дворике на Крещатике

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Ирина Маймур
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Во дворе на Крещатике открылось кафе со спешелти-арабикой «Зона комфорта», пишет The Village Украина.

Здесь используют кофемашину Elektra Barlume. Обжариватель – «Киевская городская ростерия». Кроме традиционных кофейных напитков, есть фильтр и кофе на растительном молоке.

Также в «Зоне комфорта» можно заказать украинские чаи и чаи из Индии и Японии. Из еды здесь предлагают завтраки в течение всего дня и десерты.

Цены : «комфортный» завтрак с табуле, баварскими колбасками и яичницей – 195 грн, круассан с печеным перцем, муссом из феты и оливок – 155 грн, торт фисташка-малина – 150 грн, чай «Травяной чайник» большой фильтр – 65 грн, капучино – 60 грн, «капуоранж» – 80 грн

Адрес: улица Крещатик, 32Б

Режим работы : ежедневно 10:00–21:00

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Ранее мы писали, чтона левом берегу открыли ресторан MORE than cafe с европейской кухней и летней террасой.

Фото: «Зона комфорта»

Опубликовано: 03 мая 2023
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