Возле Майдана Незалежности заработала кофейня «Крапка.Кави». Ее открыл переселенец из Харькова

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Ирина Маймур
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Недалеко от Майдана Незалежности заработала кофейня «Крапка.Кави». Ее владелец — переселенец из Харькова Максим, ранее не занимавшийся ресторанным бизнесом.

Баристой в кафе является его друг с 10-летним опытом работы, пишет Posteat.

В заведении можно попробовать харьковское печенье. Его заказывают из кондитерской в Харькове.

«В Харькове это печенье известно всем, для многих это вкус детства и хороших воспоминаний, поэтому я решил, что оно должно быть у нас в заведении», - рассказывает владелец.

По словам владельца, в кафе используют особый метод заваривания эспрессо — через замороженный металлический шар. Благодаря этому, эспрессо не такое горячее, как классическое, а также не теряет некоторые летучие элементы, раскрывающие вкус иначе.

Также предлагают 5 видов натуральных лимонадов с сиропом собственного производства и цветным льдом. В частности, бразильский лимонад с лаймом, очень популярный в Латинской Америке.

Цены: эспрессо/допио – 30/40 грн, латое – 40/55/70 грн, горькое какао – 60/70 грн, лимонады – 60/70 грн, бразильский лимонад – 100/130 грн, макарун – 55 грн, харьковское печенье - 15 грн

Адрес: улица Софиевская, 3

Режим работы: пн-чт 07:30–19:00, пт 07:30–20:00, сб-вс 10:00–20:00

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Раньше мы писали, что кофейня со спешелти-кофе «Зона комфорта» заработала во дворике на Крещатике.

Фото: «Точка. Кофе»

Опубликовано: 03 мая 2023
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