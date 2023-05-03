Uklon запустился в Азербайджане

102
Мария Иващук
share share

Украинский сервис вызова такси Uklon начинает работу на рынке Азербайджана, сообщил соучредитель компании Uklon Виталий Дятленко.

"Отныне жители Баку смогут пользоваться современным сервисом для онлайн-заказа авто", - написал он.

Сервис запустился в новой стране в партнерстве с локальным маркетплейсом Umico.

В декабре 2021 года Uklon вышел на рынок Молдовы, однако уже в марте 2022 года работа сервиса была приостановлена из-за начала полномасштабного вторжения в Украину и проблем с партнером.

В апреле операционный директор и соучредитель компании Сергей Смусь сказал, что Uklon запустится в двух новых странах.

Опубликовано: 03 мая 2023
Uklon
share share
Куда пойти в Киеве 5-7 мая: концерты Пивоварова и Джамалы, Подпольный стендап и Rave UKraine Куда пойти в Киеве 5-7 мая: концерты Пивоварова и Джамалы, Подпольный стендап и Rave UKraine В Киеве открыли для просмотра археологический зондаж под стеклом со стенами 17–18 веков В Киеве открыли для просмотра археологический зондаж под стеклом со стенами 17–18 веков "Бумбокс" и Сергей Жадан выпустили клип, посвященный украинским медикам, добровольцам и волонтерам "Бумбокс" и Сергей Жадан выпустили клип, посвященный украинским медикам, добровольцам и волонтерам В окопе и на блокпосту: французский художник Кристиан Гэми нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи» В окопе и на блокпосту: французский художник Кристиан Гэми нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи» Украинский производитель создал растительные креветки GreenShrimps Украинский производитель создал растительные креветки GreenShrimps Смотрите, как будет выглядеть канатная дорога на Высокий Замок во Львове Смотрите, как будет выглядеть канатная дорога на Высокий Замок во Львове Почти как до вторжения: в КГГА рассказали, сколько людей живет в Киеве Почти как до вторжения: в КГГА рассказали, сколько людей живет в Киеве Возле Майдана Незалежности заработала кофейня «Крапка.Кави». Ее открыл переселенец из Харькова Возле Майдана Незалежности заработала кофейня «Крапка.Кави». Ее открыл переселенец из Харькова
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.