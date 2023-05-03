Uklon запустился в Азербайджане

Украинский сервис вызова такси Uklon начинает работу на рынке Азербайджана, сообщил соучредитель компании Uklon Виталий Дятленко.

"Отныне жители Баку смогут пользоваться современным сервисом для онлайн-заказа авто", - написал он.

Сервис запустился в новой стране в партнерстве с локальным маркетплейсом Umico.

В декабре 2021 года Uklon вышел на рынок Молдовы, однако уже в марте 2022 года работа сервиса была приостановлена из-за начала полномасштабного вторжения в Украину и проблем с партнером.