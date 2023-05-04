«Укрзализныця» и Saint Javelin выпустили благотворительную коллекцию мерча: фото

"Укрзализныця" и Saint Javelin выпустили благотворительную коллекцию мерча Saint Zaliznytsia, сообщает заместитель директора по коммуникациям Пассажирской компании "Укрзализныця" Александр Шевченко.

Лонгсливы, нашивки, пины и стикеры из коллекции можно купить в "Залізній крамниці" на центральном киевском вокзале.

“За пару недель они будут доступны по всему миру на сайте Saint Javelin. И это уже немного больше, чем о стильном и наполненном символизмом мерче”, – объясняет коммуникационник перевозчика.

Все средства по продаже мерча передадут в фонд «Залізна родина», который помогает семьям пострадавших от российской агрессии железнодорожников.