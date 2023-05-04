«Укрзализныця» и Saint Javelin выпустили благотворительную коллекцию мерча: фото

50
Мария Иващук
share share

"Укрзализныця" и Saint Javelin выпустили благотворительную коллекцию мерча Saint Zaliznytsia, сообщает заместитель директора по коммуникациям Пассажирской компании "Укрзализныця" Александр Шевченко.

Лонгсливы, нашивки, пины и стикеры из коллекции можно купить в "Залізній крамниці" на центральном киевском вокзале.

“За пару недель они будут доступны по всему миру на сайте Saint Javelin. И это уже немного больше, чем о стильном и наполненном символизмом мерче”, – объясняет коммуникационник перевозчика.

Все средства по продаже мерча передадут в фонд «Залізна родина», который помогает семьям пострадавших от российской агрессии железнодорожников.

Опубликовано: 04 мая 2023
Укрзалізниця
share share
В Киеве пройдет толока возле исторического «Дома с мухами»: активисты приглашают всех желающих В Киеве пройдет толока возле исторического «Дома с мухами»: активисты приглашают всех желающих Из Праги во Львов летом хотят запустить новый поезд Из Праги во Львов летом хотят запустить новый поезд Возле «Левобережной» открыли коктейль-бар Barmaley с настолками и дискотеками. Возле «Левобережной» открыли коктейль-бар Barmaley с настолками и дискотеками. Возле "Лыбидской" открыли чайную Dendachai Возле "Лыбидской" открыли чайную Dendachai Суд арестовал гостиничный комплекс Park Inn в центре Киева. Он принадлежал олигарху Вадиму Новинскому Суд арестовал гостиничный комплекс Park Inn в центре Киева. Он принадлежал олигарху Вадиму Новинскому В Киеве уже работает израильская система предупреждения о ракетном ударе В Киеве уже работает израильская система предупреждения о ракетном ударе Google Украина и Минцифры запускают бесплатный курс об искусственном интеллекте: как записаться Google Украина и Минцифры запускают бесплатный курс об искусственном интеллекте: как записаться В Киеве объявили эксперимент с отказом от кошения травы В Киеве объявили эксперимент с отказом от кошения травы
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.