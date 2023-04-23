«Укрзализныця» предлагает застройщикам проинвестировать строительство двух новых станций кольцевой электрички

«Укрзализныця» ведет диалог с инвесторами по созданию двух новых остановок кольцевой электрички на Лыбидской и Оболони.

Об этом сообщили в Kyiv City Express .

Компания готова переработать расписание под две дополнительные остановки – Лыбидскую и Оболонскую, но инвестировать в создание платформ несколько миллионов гривен пока не планирует, в то же время коммуницирует по этому поводу с ТРЦ и ЖК, которые расположеные рядом с микрорайонами у Лыбидской и Оболони.

Ранее мы писали , что столичная кольцевая электричка в экспериментальном режиме запускает дополнительные поздние рейсы.