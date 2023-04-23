«Укрзализныця» предлагает застройщикам проинвестировать строительство двух новых станций кольцевой электрички

238
Валерия Гуржий
share share

«Укрзализныця» ведет диалог с инвесторами по созданию двух новых остановок кольцевой электрички на Лыбидской и Оболони.

Об этом сообщили в Kyiv City Express .

Компания готова переработать расписание под две дополнительные остановки – Лыбидскую и Оболонскую, но инвестировать в создание платформ несколько миллионов гривен пока не планирует, в то же время коммуницирует по этому поводу с ТРЦ и ЖК, которые расположеные рядом с микрорайонами у Лыбидской и Оболони.

Ранее мы писали, что столичная кольцевая электричка в экспериментальном режиме запускает дополнительные поздние рейсы.

Фото: Kyiv City Express

Опубликовано: 23 апреля 2023
Укрзалізниця київ Забудовники
share share
Софиевскую Борщаговку предлагают присоединить к Киеву – петиция Софиевскую Борщаговку предлагают присоединить к Киеву – петиция Смотрите, как реставрировали старый домик возле Поморянского замка Смотрите, как реставрировали старый домик возле Поморянского замка Киевгорстрой остановил работы на стройплощадках из-за нехватки средств Киевгорстрой остановил работы на стройплощадках из-за нехватки средств Во Львове открыли фонтан, посвященный погибшему воину «Да Винчи»: фото Во Львове открыли фонтан, посвященный погибшему воину «Да Винчи»: фото На «Лесной» демонтировали точку «Фалафель у Хасана» На «Лесной» демонтировали точку «Фалафель у Хасана» Авокадо с молоком и медом: полезный завтрак из Бразилии Авокадо с молоком и медом: полезный завтрак из Бразилии В Киеве начали восстанавливать патриотические клумбы: фото В Киеве начали восстанавливать патриотические клумбы: фото Украинский стартап создал беспилотный комплекс для разминирования полей Украинский стартап создал беспилотный комплекс для разминирования полей
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.