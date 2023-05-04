Возле «Левобережной» открыли коктейль-бар Barmaley с настолками и дискотеками.

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Ирина Маймур
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Недалеко от станции метро «Левобережная» в ЖК «Галактика» заработал коктейль-бар Barmaley, пишет Posteat.

«В Barmaley гостей ждут невероятные коктейли на любой вкус, целый ряд вечеринок и интересных ивентов, невероятная атмосфера и лучшая команда», — говорят в заведении.

В баре есть авторские и классические коктейли, пиво и безалкогольные напитки.

К напиткам предлагают брускеты, оливки и перцы, фаршированные фетой.

В Barmaley гости могут поиграть в настольные игры, а в пятницу и субботу здесь проходят дискотеки.

Цены: коктейль Popstar – 220 грн, коктейль Red Carpet – 220 грн, коктейль Golden Glow – 290 грн, коктейль Spanish Guitar – 190 грн, брускетки с хамоном, пармезан и моцарелла с томатами, оливки – 190 грн

Адрес: улица Евгения Сверстюка, 6Э

Режим работы: четверг – воскресенье с 17:00 до 23:00

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Раньше мы писали, что кофейня со спешелти-кофе «Зона комфорта» заработала во дворике на Крещатике.

Фото: Barmaley

Опубликовано: 04 мая 2023
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