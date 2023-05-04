Украинская студия YOD Group создала дизайн для ресторана в Opus Tower в Дубае

На первом этаже здания Opus Tower в Дубае, созданном Zaha Hadid Architects, открыли ресторан Sfumato Gastro Atelier.

Украинская студия YOD Group реализовала для него дизайн.

Основатель заведения – ресторанная компания OY Hospitality. Во главе ее — предприниматели Юрий Блоцкий и Алексей Коломиец, пишет The Village Украина.

Ресторан имеет главный зал, отделенный от лобби мобильными акустическими экранами, а также террасу «с тропической атмосферой».

Команда студии интегрировала свое видение дизайна в уже имеющийся объем с акцентными элементами. В интерьере заведения преобладают тёплые оттенки с голубыми и розовыми акцентами и натуральные материалы.

Посреди ресторана расположили круглую мраморную барную стойку. В ее центре разместили открытую кухню. Над барной стойкой обустроили инсталляцию до потолка.

Для разного времени суток в ресторане используются мобильные экраны зонирования. Утром ширмы открывают: так ресторан интегрируют в общее пространство лба. А вечером их закрывают, чтобы создать камерную атмосферу и обеспечить комфорт для гостей.

Известно, что исполнительным шеф-поваром ресторана является украинка Алена Солодовниченко. Однако до начала полномасштабного вторжения России она работала в ресторане «Доктор Живаго» в москве.

Ранее мы писали, что украинские студии YOD GROUP и BALBEK BUREAU стали финалистами международной премии Hospitality Design Awards.

Фото: Max Genrikh, Zaha Hadid