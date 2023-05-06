Жители Киевщины могут получить гранты на поддержку малого бизнеса

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Валерия Гуржий
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Благотворительная организация Help-Hilfe zur Selbsthilfe планирует поддержать 325 предприятий и предоставить денежную помощь на поддержку малого бизнеса.

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

Речь идет о сумме до 2700 евро в национальной валюте. Программа разработана для поддержки ремесленных (крафтовых) и сервисных бизнесов, имеющих реалистичные и устойчивые бизнес-идеи для восстановления или развития своей экономической деятельности.

Организация рассматривает всех кандидатов на получение гранта на развитие микробизнеса, акцентируя внимание на ВПЛ и лиц без ВПЛ, пострадавших из-за военных действий как в Киеве, так и в Киевской области.

При отборе, прежде всего, будут рассматривать заявки от:

  • женщин-предпринимателей, у которых муж находится на военной службе, получил ранения, находится в плену или погиб;
  • домохозяйств с детьми, пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

Заявки принимаются до 23.59 15 мая. Зарегистрироваться можно по ссылке .

Ранее мы писали, что в Украине запустили платформу BRAVE1 для разработчиков военных технологий.

Фото: Unsplash\Ibrahim Boran

Опубликовано: 06 мая 2023
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