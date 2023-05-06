Жители Киевщины могут получить гранты на поддержку малого бизнеса

Благотворительная организация Help-Hilfe zur Selbsthilfe планирует поддержать 325 предприятий и предоставить денежную помощь на поддержку малого бизнеса.
Об этом сообщает Бучанский городской совет.
Речь идет о сумме до 2700 евро в национальной валюте. Программа разработана для поддержки ремесленных (крафтовых) и сервисных бизнесов, имеющих реалистичные и устойчивые бизнес-идеи для восстановления или развития своей экономической деятельности.
Организация рассматривает всех кандидатов на получение гранта на развитие микробизнеса, акцентируя внимание на ВПЛ и лиц без ВПЛ, пострадавших из-за военных действий как в Киеве, так и в Киевской области.
Заявки принимаются до 23.59 15 мая. Зарегистрироваться можно по ссылке .
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