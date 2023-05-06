В Чернигове восстанавливают историческое здание, частично разрушенное авиабомбой

В Чернигове восстанавливают историческое здание библиотеки, которое в прошлом году было частично разрушено авиабомбой.

Об этом написал журналист и блогер Денис Казанский.

Он добавил, что на этом опыте даже "Киеву нужно учиться, потому что исторический дом, в который попал "Шахед", так и стоит развалившийся, и никаких работ там не ведется".

Ранее мы писали, что в Буче завершают реконструкцию 2,5 км улицы Вокзальной. Именно там во время попытки оккупации Киевщины шли городские бои.

Фото: Денис Казанский