Во Львове застройщику дали 10 дней на демонтаж незаконного этажа

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Валерия Гуржий
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Во Львове по решению суда застройщик должен за 10 дней демонтировать лишний этаж, не отвечающий градостроительным условиям.

Об этом сообщили в Департаменте градостроительства Львова.

Сообщается, что если застройщик добровольно не проведет демонтаж в выделенный срок, то его будут ждать штафы и возбуждение уголовного дела.

Речь идет о деле строительства торгово-офисного центра на ул. Промышленной, 60

"Разрешение на его возведение предприниматель получил еще шесть лет назад. Правда, согласно градостроительным условиям, это должно быть двухэтажное сооружение. Зато выросли три полноценных этажа"

Далее последовали годы проверок, судебных слушаний и штрафов для заказчика и генподрядчика. Затем снова проверки, фиксация нарушений, предписания об устранении нарушений и остановке строительных работ. К сожалению, безрезультатно. Тогда незаконный третий этаж не снесли, а строительные работы не остановили.

Ранее мы писали, что возле стадиона «Арена Львов» во Львове хотят создать новый микрорайон. Здесь планируют построить три жилых комплекса, образовательное учреждение, ТЦ, гостиницу, офисный центр и супермаркет.

Опубликовано: 07 мая 2023
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