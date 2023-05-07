В этому году в Іграх Нескорених примут участие 24 украинских военных

24 военных и ветеранов, получивших ранения во время выполнения боевых задач, представят Украину на Іграх Нескорених-2023.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

В течение трех следующих месяцев спортсмены сборной Украины будут проходить усиленную подготовку к Іграм Нескорених-2023, которые пройдут с 9 по 16 сентября в немецком Дюссельдорфе.

Национальный отбор в сборную Украины на Ігри Нескорених проходил во Львове. В нем приняли участие 223 участника из всех регионов Украины. Спортсмены соревновались в девяти дисциплинах: стрельбе из лука, легкой атлетике, велосипедном спорте, пауэрлифтинге, гребле в помещении, волейболе сидя, плавании, настольном теннисе и баскетболе на колясках.

Ігри Нескорених начал британский принц Гарри в 2014 году. Украина впервые выступила на этих соревнованиях в 2017 году в Торонто (Канада). А в 2022 году на Гааге (Нидерланды) сборная Украины завоевала 16 медалей.

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Фото: Министерство молодежи и спорта