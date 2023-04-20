Воины ВСУ, потерявшие конечности на войне, стали героями инклюзивного проекта Damirli х Superhumans

Украинский бренд мужской одежды DAMIRLI представил благотворительный инклюзивный проект Damirli х Superhumans.

В нем приняли участие военные ВСУ, которые потеряли конечности на войне и проходят протезирование и реабилитацию в центре Superhumans, пишет NV.

Цель проекта — показать, что после тяжелых ранений жизнь человека может и должна продолжаться в том же ритме, что и раньше.

Недавно возле Львова заработала специализированная клиника протезирования и реконструкции Superhumans . Современные высокотехнологичные протезы, такие, как подбирает и финансирует Superhumans, не ограничивают человека в повседневной жизни и полностью отвечают современным потребностям.

«Мы хотим показать, как важно видеть военных не через призму их травм. Война принесла в Украину много горя, и мы все учимся с этим жить. Прекратить воспринимать протезы как запретную тему – один из важнейших шагов к психологической реабилитации раненых военных», – объясняет дизайнер DAMIRLI Эльвира Гасанова.

Вместе с презентацией нового лукбука бренд запустил краудфандинговую кампанию по сбору средств на поддержку Superhumans. Процент от продаж коллекции также переведут в фонд.

Ранее мы писали, что в Париже покажут коллекцию одежды, созданную украинской ветераншей на фронте.

Фото: DAMIRLI