В Киеве и Львове стабилизировался рынок аренды недвижимости – аналитика Bird

В мае в Киеве и Львове возобновился спрос на аренду квартир по сравнению с апрелем.

Об этом говорится в аналитике Bird.

"Спрос восстановлен, рынок стабилизировался и по сравнению с апрелем цены почти не изменились. Это – положительный маркер для рынка недвижимости и экономики в целом"

По состоянию на конец апреля в Киеве средняя цена на аренду квартир выглядела следующим образом:

1-комнатные – 9 тысяч гривен;

2-комнатные – 13 тысяч гривен;

3-комнатные – 20,6 тысячи гривен.

Во Львове средние цены на аренду квартир по состоянию на конец апреля оставались выше, чем в Киеве:

1-комнатные – 15 тысяч гривен;

2-комнатные – 16 тысяч гривен;

3-комнатные – 18,9 тысячи гривен.

Ранее мы писали, что спрос на аренду квартир в Киеве превзошел уровень до полномасштабного вторжения на 38%.

Фото: ЛУН