В Киеве и Львове стабилизировался рынок аренды недвижимости – аналитика Bird

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Валерия Гуржий
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В мае в Киеве и Львове возобновился спрос на аренду квартир по сравнению с апрелем.

Об этом говорится в аналитике Bird.

"Спрос восстановлен, рынок стабилизировался и по сравнению с апрелем цены почти не изменились. Это – положительный маркер для рынка недвижимости и экономики в целом"

По состоянию на конец апреля в Киеве средняя цена на аренду квартир выглядела следующим образом:

  • 1-комнатные – 9 тысяч гривен;
  • 2-комнатные – 13 тысяч гривен;
  • 3-комнатные – 20,6 тысячи гривен.

Во Львове средние цены на аренду квартир по состоянию на конец апреля оставались выше, чем в Киеве:

  • 1-комнатные – 15 тысяч гривен;
  • 2-комнатные – 16 тысяч гривен;
  • 3-комнатные – 18,9 тысячи гривен.

Ранее мы писали, что спрос на аренду квартир в Киеве превзошел уровень до полномасштабного вторжения на 38%.

Фото: ЛУН

Опубликовано: 07 мая 2023
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