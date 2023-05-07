В Киеве и Львове стабилизировался рынок аренды недвижимости – аналитика Bird

В мае в Киеве и Львове возобновился спрос на аренду квартир по сравнению с апрелем.
Об этом говорится в аналитике Bird.
"Спрос восстановлен, рынок стабилизировался и по сравнению с апрелем цены почти не изменились. Это – положительный маркер для рынка недвижимости и экономики в целом"
По состоянию на конец апреля в Киеве средняя цена на аренду квартир выглядела следующим образом:
Во Львове средние цены на аренду квартир по состоянию на конец апреля оставались выше, чем в Киеве:
Ранее мы писали, что спрос на аренду квартир в Киеве превзошел уровень до полномасштабного вторжения на 38%.
Фото: ЛУН