Возле кинотеатра "Киев" открылось второе кафе "Котлета по-киевски"

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Валерия Гуржий
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Второе кафе "Котлета по-киевски" открылось на Большой Васильковской напротив кинотеатра "Киев".

Первое заведение открылось на Крещатике в августе 2022 года в формате take away, заказ выдавали в крафтовой упаковке для удобства через окошко. В новом же заведении расширенное меню, а посадочные места размещены на двух этажах.

Заведение позиционирует себя как настоящий украинский фастфуд.

Адрес: Большая Васильковская,16 (через дорогу от кинотеатра «Киев»)

График работы: 11-21:30

Цены: котлета по-киевски с филадельфией и шпинатом – 95 гривен, классическая котлета по-киевски – 85 гривен, картофель фри – 60 гривен, шоколадная котлета по-киевски – 79 гривен, лимонад – 59 гривен, сидр – 55 гривен.

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Раньше мы писали, что кофейня со спешелти-кофе «Зона комфорта» заработала во дворике на Крещатике.

Фото: The Village Украина

Опубликовано: 08 мая 2023
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