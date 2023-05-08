В Варшаве открыли первый магазин украинских полезных сладостей Bob Snail

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Ирина Маймур
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В польской столице открыли первый фирменный магазин натуральных украинских сладостей Bob Snail.

Об этом сообщили на фейсбук-странице бренда.

Магазин расположен по адресу: ul. Wołoska, 12, в торговом центре Westfield Mokotów.

«Вы найдете здесь самый большой ассортимент вкусностей – от фруктовых роллов до шоколадных конфет и смузи», – сообщают на странице магазина.

Bob Snail – это винницкий бренд конфет, которые производят без использования сахара, глютена, красителей и консервантов. На рынке Польши он появился в 2019 году.

Ранее мы писали, что во Вроцлаве открылся украинский "Белый налив".

Фото: фейсбук-страница Bob Snail

Опубликовано: 08 мая 2023
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