Посвящён военным и волонтерам: в Пассаже открылся «Милитарный паб» Garnison

В Пассаже открылся «Милитарный паб» Garnison – проект пяти воинов-спецназначенцев подразделения Legio V, а также ресторатора Светланы Яструбенко (Docker&Co).

Об этом пишет The Village Украина .

Паб, посвященный добровольцам-защитникам Украины, а также волонтерам.

"Место, где искренне рады всем, а ветераны и волонтеры получат максимальное уважение»

В меню пицца, бургеры, сковороды с мясом и морепродуктами, закуски и крупная алкогольная карта, где можно выбрать пиво, вино, виски или коктейли – классические и авторские.

Адрес: улица Крещатик, 15/4

График работы: 14:00-23:00

Цены: бургер Black Diamond BBQ – 340 грн, пицца «Пеперони» – 240 грн, сковорода с кальмаром – 390 грн, бульон – 110 грн, картофель фри – 90 грн, чизкейк – 190 грн, коктейли – 220 грн, сидр , капучино – 50 грн.

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