Брауни, сырники и кофе: на харьковской Салтовке открылась кофейня Couple Coffee

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Валерия Гуржий
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Кофейня Couple Coffee начала работать на жилом массиве Салтовка. Заведение открыла и развивает семейная пара из Харькова.

Об этом пишет The Village Украина.

«Мы хотим показать, что за качественным кофе не нужно ехать в центр города»

В меню кофе и кофейные напитки, а также десерты собственного производства – брауни, творожники и печенье. Ассортимент десертов обещают увеличивать со временем. К кофе можно добавить сироп или сварить напиток на растительном молоке. Также в кафе можно приобрести кофе в зернах, фильтры и царапины от Mad Heads.

Адрес : г. Харьков, Салтовское шоссе, 145

График работы : 09:00-20:00

Цены : эспрессо – 30 грн, какао – 35 грн, фильтр – 45 грн, капучино – 40 грн, латте – 45 грн, флет-вайт – 50 грн, раф – 50 грн, печенье – 25 грн, мороженое – 30 грн, сырник – 50 грн, брауни – 40 грн.

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Ранее мы писали, что возле Майдана Незалежности заработала кофейня «Точка. Кофе». Ее открыл переселенец из Харькова.

Фото: The Village Украина

Опубликовано: 08 мая 2023
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