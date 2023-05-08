Украинская студия Balbek Bureau заняла 3-е место на конкурсе Buildner с проектом кинопавильона в Исландии

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Валерия Гуржий
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Украинская архитектурная студия Balbek Bureau заняла третье место на международном конкурсе Buildner со своим проектом кинопавильона в Исландии.

"Мы разделились на две команды внутри бюро и предложили две концепции: в конце концов, проект Hidden Haven занял третье место в конкурсе, Immersion отметили почетным упоминанием".

Участники конкурса должны были разработать проект кинопавильона в пещерном регионе Grjótagjá на севере Исландии. Центром концепта, отражающего суть исландского кинематографа, его особого характера и истории, должен был стать небольшой кинотеатр на 50 посетителей.

Локацией стала агломерация трех небольших пещер с одними из самых известных и красивых геотермальных источников страны. Образованные на тектоническом разломе между Европой и Америкой пещеры были открыты еще в 18 веке. Они стали местом съемок "Игры престолов" в сцене, где Джон Сноу и Игритт впервые полюбили друг друга.

Ранее мы писали, что украинские студии YOD GROUP и BALBEK BUREAU стали финалистами международной премии Hospitality Design Awards.

Фото: Balbek Bureau

Опубликовано: 08 мая 2023
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